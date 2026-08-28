Fatih Tekke'nin istifasına Trabzonspor'dan yanıt! "Kabul edilmemiştir"

Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından turu toplamda 5-0'lık skorla kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke faturayı üzerine aldı.

CANLI YAYINDA DUYURDU

Maç sonrası canlı yayında Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu.

Tekke açıklamasında, "Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok.

Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." demişti.

TRABZONSPOR'DAN YANIT: "KABUL EDİLMEMİŞTİR"

Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekke'nin istifa kararını kabul etmediğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibin paylaşımı şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."