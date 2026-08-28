SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fatih Tekke'nin istifasına Trabzonspor'dan yanıt! "Kabul edilmemiştir"

Dün akşam oynanan Ferencvaros-Trabzonspor maçında alınan 4-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke 'istifa' kararı almıştı. Karar, maç sonu Tekke tarafından canlı yayında açıklanmıştı ancak Trabzonspor cephesinden ilk adım geldi.

Fatih Tekke'nin istifasına Trabzonspor'dan yanıt! "Kabul edilmemiştir"
Doğukan Akbayır

Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından turu toplamda 5-0'lık skorla kaybeden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke faturayı üzerine aldı.

Fatih Tekke nin istifasına Trabzonspor dan yanıt! "Kabul edilmemiştir" 1

CANLI YAYINDA DUYURDU

Maç sonrası canlı yayında Fatih Tekke istifa ettiğini duyurdu.

Tekke açıklamasında, "Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok.

Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." demişti.

Fatih Tekke nin istifasına Trabzonspor dan yanıt! "Kabul edilmemiştir" 2

TRABZONSPOR'DAN YANIT: "KABUL EDİLMEMİŞTİR"

Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tekke'nin istifa kararını kabul etmediğini duyurdu.

Bordo-mavili ekibin paylaşımı şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Fatih Tekke nin istifasına Trabzonspor dan yanıt! "Kabul edilmemiştir" 3

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enes Ünal'ın golü takımına Avrupa'da turu getirdi!Enes Ünal'ın golü takımına Avrupa'da turu getirdi!
Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti!Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Yer: İstanbul! Apartman dairelerini oda oda kiralıyorlar

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail yerleşimi büyüyor: Nüfus 20 bine dayandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

Türkiye'nin her yerinden talep yağdı: Firmalar şoförler için harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.