Fatih Tekke’nin yardımcıları belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un başına geçen Fatih Tekke’nin yanında çalışacak isimler de netleşti. Genç teknik adam, 7 kişilik bir ekiple yeşil-beyazlı takımın başarısı için ter dökecek.

Fatih Tekke’nin yardımcı antrenörleri; Orhan Çıkırıkçı, Volkan Bekiroğlu ve Salih Tekke olurken, Atletik Performans Antrenörülüğünü ise Engin Sancak yapacak. Maç ve Performans Antrenörlüğü görevini Olcay Demir’e veren Tekke’nin kaleci antrenörleri ise Ahmet Yılmazer ve Koray Tanrıverdi oldu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

