SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Fatih Tekke, Süper Lig'e geri döndü!

Fatih Tekke, Süper Lig'e geri döndü!

03.11.2023 22:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Alanyaspor, teknik ekip değişikliğine gitti. Sivasspor yenilgisi sonrası istifa eden teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yerine Alanyaspor, 46 yaşındaki teknik adam Fatih Tekke ile el sıkıştı. Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde Fatih Tekke ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Tekke, Süper Lig'e geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

Turuncu yeşilli kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Tekke için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Alanyaspor'da hoca ayrılığı sonrası transfer komitesi tarafından çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çalışmalar neticesinde Fatih Tekke ile anlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Fatih hocamı zaten anlatmaya gerek yok. Kendisi bildiğimiz biri. Geçmişte de çok keyifle izlediğimiz bir futbolcuydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de teknik direktör olarak Alanyaspor'da başarılı olacaktır. Hem camiamıza hem hocamıza hayırlı olsun." dedi.

"PLAN VE ORGANİZASYON BENİM OLMAZSA OLMAZIM"

F-BUleFWMAA98Xm

Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve getirdikleri için teşekkür etti.

Alanya'da olmanın nedenini takımının geleceği ve bulunduğu durumla ilgili yapabilecekleri çok şey olduğuna bağlayan Tekke, "Öncelikle bulunduğu tehlikeli bölge dediğimiz yerden uzaklaşıp normalleşmeye, belli bir süre sonrasında da oyun gücüyle, oyuncunun gücünü artıran bir oyunla, Alanyaspor camiasına ve taraftarına, yakışır futbol oynayabilmek. Tabi ki kolay gözükmüyor ama şu ana kadar bizim hiç kolay işimiz olmadı." diye konuştu.

Tekke, Galatasaray maçından önceki milli takım arasına kadar iki maçlarının olduğunu hatırlatarak, önceliklerinin bu iki maçta puan ve puanlar almak olduğunu belirtti.

Ardından oyun kimliği ve oyun inşasına geçeceklerini dile getiren Tekke, "Bir plan ve organizasyon içerisinde olmak kesinlikle olmazsa olmazım. Bakış açım futbola bu. Alanyaspor buna alışık zaten. Hatta buradan çok önemli teknik adamlar da yetişti, diyebiliriz. Bize güvensinler ama kısa sürede çok şeyin değişmesini beklemek çok akıllıca değil bence." ifadelerini kullandı.

"ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR DİYEMEM"

F-BUleGXIAAKtw_

Hedefinin oyun kimliğini ve oyun gücünü sahada göstermek olduğunu anlatan Tekke, şöyle konuştu:

"Bu benim antrenörlük hedeflerimden biri. Burası da çok uygun. İyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz var ? Evet, var. Elimde sihirli bir değnek var da diyemem. Futbolda böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Oyuncularımın duygularını ve coşkusunu kısa sürede biraz daha yukarı taşımak istiyorum. Bunu yaparken de umarım nasibimizdeki puan ve puanlar da çok olur."

Milli takım arasını iyi geçirmek istediklerini dile getiren Tekke, sonrasında istedikleri, belirledikleri ve bekledikleri oyun anlayışıyla taraftarlarının karşısına çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da taraftarları endişelendiren sakatlık!Galatasaray'da taraftarları endişelendiren sakatlık!
Wilfried Zaha resitali! G.Saray hata yapmadı...Wilfried Zaha resitali! G.Saray hata yapmadı...
Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi!Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Fatih Tekke sezon erden süper li hedefi maçın ekipleri da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.