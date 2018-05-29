Fatih Tekke'ye resmi teklif yapıldı

Erkan Sözeri’yle yollarını ayırdıktan sonra bir süre Hamza Hamzoğlu’nu gündemine alan Gazişehir, ret yanıtı aldıktan sonra rotayı yeni isimlere kırdı. Listeye alınan ilk isim ise Fatih Tekke oldu. Denizlispor’u mucizevi bir şekilde ligde tutan genç teknik adam resmi teklif yapıldığı öğrenildi.
(FANATİK)
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