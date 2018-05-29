SPOR

Fatih Tekke'ye resmi teklif yapıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Erkan Sözeri’yle yollarını ayırdıktan sonra bir süre Hamza Hamzoğlu’nu gündemine alan Gazişehir, ret yanıtı aldıktan sonra rotayı yeni isimlere kırdı.

Fatih Tekke'ye resmi teklif yapıldı

Erkan Sözeri’yle yollarını ayırdıktan sonra bir süre Hamza Hamzoğlu’nu gündemine alan Gazişehir, ret yanıtı aldıktan sonra rotayı yeni isimlere kırdı. Listeye alınan ilk isim ise Fatih Tekke oldu. Denizlispor’u mucizevi bir şekilde ligde tutan genç teknik adam resmi teklif yapıldığı öğrenildi.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Spor Toto Süper Lig fatih tekke

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