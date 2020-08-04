Fatih Terim 5 yıldızın biletini kesti!

Fatih Terim, gelecek Pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Birhan Vatansever, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.
Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi.
Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Ryan Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.
Terim'in ayrıca; Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında....
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