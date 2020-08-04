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Fatih Terim 5 yıldızın biletini kesti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi 5 oyuncuyu kadroda istemediğini yönetime bildirdi. İşte ayrıntılar...

Fatih Terim 5 yıldızın biletini kesti!

Fatih Terim, gelecek Pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Birhan Vatansever, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi.

RYAN DONK KAMPTA YER ALACAK

Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Ryan Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.

DIAGNE VE DİĞERLERİ...

Terim'in ayrıca; Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Martin Linnes ve Marcelo Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında....

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