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Fatih Terim: Arda, duygusal an yaşadıysa hak etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 21:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Arda, duygusal an yaşadıysa hak etti

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımı kutluyorum. Sivas'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemli. Rakipler kaybetti. Böyle bir morale ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi örnekler verebildik."

"Bugün gerek saha organizasyonu gerek saha parzelizasyonunu çok iyi yaptık. Galatasaray o kadar çok son saniyelerde goller yedi. Sakatlıklar oldu, kartlar oldu. 2-0'dan sonra 2-1 olduktan sonra telaşlanma olması normal."

"Teşekkür ederim Arda'ya. Hem iyi liderlik yaptı hem iyi oynadı. Neredeyse hatasız oynadı. Takım içinde seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Baya baya bir sıkıntı çekti Arda ama Rabbim sabır edene hak ettiğini veriyor. Duygusal an yaşandıysa hak etti. Onu yaşayacağı yer burası. Kazandığımız için mutluyum."

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