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Fatih Terim: Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık

10.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası konuştu. İşte Terim'in açıklamaları...

Grupta lider olmaları hakkında konuşan Fatih Terim "Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık, 16'ya gidiyoruz. Çok iyi top oynadık. Hamlelere karşı hamleler yaptık, istediğimizi aldık. Doğal olarak bir baskı yiyeceksiniz Lazio'dan ama bunu kırdık. 2. yarı taktik savaşı oldu. Kerem'i çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Diagne yoruldu ama hava topu eksikliğimizi Mustafa ve Luyindama ile giderdik. Rollerin değiştiği, oyunun içerisinde değişiklik yaptığımız bir maç. Liderliği özlemişiz, keyifliyiz. Lokomotiv, Lazio, Marsilya buradan çıkmak çok hoş. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Taraftarlarımıza bir nebze moral verip, yüreklerine su serptiysek ne mutlu bize." dedi.

UEFA Avrupa Ligi hakkında sözlerine devam eden Fatih Terim "Ben, "Buradan biz çıkarsak, sözlerimiz daha değişik hale gelir" demiştim. Marta kadar zamanımız var. Başkanımız ve yönetimimizle beraber ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz. Bugün gündüz de toplandık. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızım gibi şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Finalle ilgili soruyu yanıtlayan Fatih Terim "Oraya 5 maç var, neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz. Her geçen gün devlerle oynayacağız. Biz de buna hazırız, istiyoruz." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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