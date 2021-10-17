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Fatih Terim: Beni ümitlendiriyor

17.10.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesi takımı hakkında konuştu.

Fatih Terim: Beni ümitlendiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının performansı ve milli ara dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını iyi gördüğünü söyleyen Terim, "Açıkçası kalan oyuncularımızı aynı ayarda tutmak kolay olmuyor. Hazırlık maçlarını o yüzden oynuyoruz. Cumartesi günü tam kadro olduk. Her takım için kolay değil, milli takımlara çok oyuncu veren takımların maalesef bu gerçeği var. Oyuncularımı iyi görüyorum. Özellikle Marsilya dönüşü Rize galibiyeti, milli takımlarında gösterdikleri performans, bakış açıkları ve yaklaşımları beni ümitlendiriyor. Her gün daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor iyi bir takım, mağlubiyetleri yok. Ancak Galatasaray da kendisine üst sıralarda yer istiyor çabucak." dedi.

Takımın formasyonu üzerine konuşan tecrübeli teknik adam, "Oyun anlamında ya da oyun anlayışında değişiklikler yok. Sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalite olarak oyun anlayışımızda hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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