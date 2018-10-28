Fatih Terim: Birbiri için oynayan bir 11'e ihtiyacımız var

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçının ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Ortada bir mesele var, bu tek başına sakatlık, tek başına fizik, tek başına form, ruh eksikliği değil. Bu mesele birlikte, birbiriyle, birbiri için ve Galatasaray için oynayan kültüre sahip 11’e ihtiyacımız var” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Canım şok sıkkın, hatta taşıyorum. Çok fazla şey söylemek istemiyorum, yanlış anlaşılacak veya sonrasında pişman olacağım şeyler söylemek istemiyorum ama içim yanıyor. Malatyaspor’u tebrik ederim. Bir yanda elim kolum bağlı dilimi de serbest bırakamıyorum. Ligin ilk gününden bugüne kadar oynadığımız her maçtan sonra bir takım durum tespitleri yaptım. Öndeyken de, liderken de, mağlupken de her maçtan sonra bir durum tespiti yaptık. Hepsini alt alta yazdıktan sonra neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Bu tek başına sakatlık, tek başına fizik, tek başına form, ruh eksikliği veya ne derseniz deyin. Bu mesele bunların hiç biri değil. Bu mesele birlikte ve birbiriyle, birbiri için ve Galatasaray için oynayan kültüre sahip 11’e ihtiyacımız var. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun ama istemediğimiz sakatlıklar olmuşsa o sakatlıkları fırsat bilip o formayı alacaksın. 35. dakikaya kadar sahada karşılıklı bir maç vardı. Bize yakışmayan bir gol yedik. Siz 2-3 metreden atamazsanız zaten geriye düşersiniz. Mesele sadece bunu atamamak değil, rakibe baskı kurmamız lazım, topun kontrolünün bizde olması lazım. Galatasaray’a yakışır şekilde oynamamız lazım. Yoksa ben günün derdinde değilim. Kritik bir süreçten geçiyoruz doğru teşhisimiz var ancak tedavimiz için hastanın da rızası gerekiyor. Maç skoru olarak değil ben daha çok geniş bir perspektiften baktığım için ona çok üzülüyorum. Yoksa kaybettiysek ederiz ki 5 gün sonra bir maçımız daha var, Avrupa’da maçımız var der geçeriz. Üzüntüm tahmininizden daha fazla. Galatasaray’ın çok geniş şeylerini düşündüğüm için çok üzülüyorum. Ben Galatasaraylıyım, takımın hocasıyım, divan üyesiyim ben Galatasaray’ın problemlerini çözmeyeceğim de kim çözecek. Ben tam tersi tüm camiamızı nasıl bir araya getiririz onun derdindeyim yoksa ben dert etmiyorum. Olay sakatlık veya kadro eksikliği değil yoksa biz hala lideriz. Problemlere rağmen yine de iyi gidiyoruz” şeklinde konuştu.

