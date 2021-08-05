Fatih Terim: Boş kaleye atamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St Johnstone beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BOŞ KALEYE ATAMADIK"

Daha maçın başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara erken gol bulmanız önemli. Ne yazık ki golü atamadık. Direkten döndü, boş kaleye atamadık. Rakip temaslı oynuyor. Hakem de ağırdan almalarına izin verdi.

"EN KÖTÜ ŞEY"

1-0 geriye düştük, 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. İyi reaksiyon verdik. Bir gol daha atabilirdik.

"ORADA KAZANIRIZ"

Şimdi orada kazanmalıyız. İlk defa yaptığımız bir şey de değil. Deplasman golü kuralı da yok. Turu inşallah alacağız.

"ŞANSA İNANMAM"

Ben şansa inanmıyorum. Kale karşında atacaksın. Burada erken golü bulsan, turu alacaksın, yürüyüp gideceksin.

"2 METREDEN, 5 METREDEN ATACAKSIN"

2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değilç

"UMARIM BİR DAHA OLMAZ"

Yeteneğe nasıl önlem alamıyorsanız bireysel hataya da çare bulamazsınız. Bireysel hata, benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Bireysel hataya tedbir alamazsınız! En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse, oyuncu değiştirilir. Başka bir şey olacak hali yok. Öyle bir yerde oluyor ki, hemen ceza yiyoruz. Umarım bir daha olmaz.

"MUSLERA'NIN KREDİSİ MEVCUT"

Muslera tatil yapmadan geldi, biz rica ettik diye özveriyle oynadı. Kaleci transferi düşünmüyoruz. Ona güveniyoruz. Bazen insana böyle şeyler olur, hepimize oluyor. Kredisi mevcut, toparlar.



