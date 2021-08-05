MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-1 St Johnstone

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray - St Johnstone maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV ile oynanan karşılaşmaya göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

PSV ile İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine St. Johnstone mücadelesinde Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel ve Mustafa Muhammed ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Radamel Falcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

ÜÇ TRANSFER İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

YÜZDE 50 TARAFTAR ALINDI

Galatasaray ile St. Johnstone arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlere stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ısınma boyunca oyunculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

MAÇ ÖZETİ

dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

Sarı kart: Dk. 31 Kane (St. Johnstone)

GOLLER: Kerr 58', Boey 60'

