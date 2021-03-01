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Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

01.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in Erzurumspor'a attığı 2. golden sonra Fatih Terim'in yedek kulübesindeki sözleri gündem oldu.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana fırtına gibi esen ve attığı 5 golle sarı-kırmızılı takımın 9 puanına direkt etki eden Mustafa Muhammed teknik direktör Fatih Terim'den de tam not aldı.

Galatasaray'ın Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçta iki gol kaydeden Mustafa Muhammed'in attığı ikinci gol sırasında yaptığı vuruş Fatih Terim'i şaşırttı.

Mustafa Muhammed'in vuruşundan sonra Galatasaray yedek kulübesinden "Uuuuuuuu" sesleri yükseldi ve golden hemen sonra da Fatih Terim, yedek kulübesinde yardımcılarına dönerek Mustafa Muhammed hakkında konuştu.

Maçın ardından sarı-kırmızılı teknik heyetten alınan bilgiye göre; Fatih Terim'in yardımcılarına Mustafa Muhammed'in sert gol vuruşu için esprili bir şekilde "Gidin sorun bakalım bu çocuğun kiminle derdi var, kime bu kadar sinirli" dediği ifade edildi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak da Mustafa Muhammed hakkında "Biz 4 milyon Dolar'ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray'ın futbolcusu olacak" ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Her maçta aldığın hakem yardımları varya daha fazla penaltı vermeyen hakemlere olabilir. Parator
sen boşver mostofoyu, şike alınan kupalar ne olacak terim efendi?
siz o 4 milyonu son güne bırakırsınız o günde 1 aksilik olur ödeyemezsiniz yarısı gün kuş uçar.

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