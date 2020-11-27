Fatih Terim Çaykur Rizespor 11'ini şekillendirdi

Milli aranın ardından Süper Lig Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray, hesapta olmayan sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. Son maçta önemli eksiklikleri bulunan sarı-kırmızılılar Rize deplasmanına da tam kadro gidemeyecek.

Bugün Rize yolculuğuna çıkacak Galatasaray’da izolasyon süreci devam eden ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan oyuncular (Babel, Omar, Belhanda, Okan, Arda) kafilede yer almayacak.

Cimbom’da antrenmanlara bu hafta da başlayamayan Radamel Falcao, Rize karşılaşmasında ilk 11 planında yer almıyor. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in, Kayserispor maçındaki oyun kurgusuna benzer bir anlayışta Rize mücadelesine çıkması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların yarınki maça başlayacağı muhtemel 11:

Fatih

Linnes

Donk

Marcao

Emre Taşdemir (Saracchi)

Taylan

Feghouli

Ömer Bayram

Emre Kılınç

Kerem

Diagne

Galatasaray oynadığı 9 maçta 17 puan toplamış ve geçen haftayı Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

(AJANSSPOR)