SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim Çaykur Rizespor 11'ini şekillendirdi

Fatih Terim Çaykur Rizespor 11'ini şekillendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor'un konuğu olacak. Teknik direktör Fatih Terim bu karşılaşma için ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Fatih Terim Çaykur Rizespor 11'ini şekillendirdi

Milli aranın ardından Süper Lig Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray, hesapta olmayan sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. Son maçta önemli eksiklikleri bulunan sarı-kırmızılılar Rize deplasmanına da tam kadro gidemeyecek.

Bugün Rize yolculuğuna çıkacak Galatasaray’da izolasyon süreci devam eden ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan oyuncular (Babel, Omar, Belhanda, Okan, Arda) kafilede yer almayacak.

770

Cimbom’da antrenmanlara bu hafta da başlayamayan Radamel Falcao, Rize karşılaşmasında ilk 11 planında yer almıyor. Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in, Kayserispor maçındaki oyun kurgusuna benzer bir anlayışta Rize mücadelesine çıkması bekleniyor.

ÖZET | Galatasaray-Kayserispor: 1-1ÖZET | Galatasaray-Kayserispor: 1-1

Sarı-kırmızılıların yarınki maça başlayacağı muhtemel 11:

Fatih
Linnes
Donk
Marcao
Emre Taşdemir (Saracchi)
Taylan
Feghouli
Ömer Bayram
Emre Kılınç
Kerem
Diagne

Galatasaray oynadığı 9 maçta 17 puan toplamış ve geçen haftayı Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin üç puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Ne çektiğimi bir Allah biliyorNe çektiğimi bir Allah biliyor
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif
Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı
Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
G.Saraylı eski yıldız Survivor'a katılacak
G.Saraylı eski yıldız Survivor'a katılacak
'Burak İnce yurt dışına transfer olacaktır'
'Burak İnce yurt dışına transfer olacaktır'
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Sivasspor'dan mükemmel geri dönüş!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Diego Maradona hayatını kaybetti!
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''Fatih Terim o yıldızı istemiyor...''
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kardeş takım rizeye başarılar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim Çaykur Rizespor 11'ini şekillendirdi
G.Saray'ın Rizespor 11'i şekillendi
Stoke City, Etebo'yu sildi
Etobo'nun ismini sildiler
Ahmed Musa'dan Galatasaray cevabı
Ahmed Musa'dan Galatasaray cevabı
Mustafa Cengiz: Ne çektiğimi bir Allah biliyor
Ne çektiğimi bir Allah biliyor
Ali Fatinoğlu: Galatasaray mali ve idari açıdan çok sıkıntılı
'G.Saray mali ve idari açıdan çok sıkıntılı'
Fatih Altaylı: Türkiye, Şenol Güneş ve Fatih Terim'den kurtulmalı; bunlara verilen maaşa yazık
''Galatasaray Fatih Terim'den kurtulmalı!''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.