Fatih Terim Cengiz Ünder ile özel olarak görüştü ve ikna etti! Yıldız Arabistan yolcusu

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan isimlerden Cengiz Ünder'in ayrılığı gündemdeyken, kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren teknik direktör Fatih Terim harekete geçti

TEK SEÇENEK ARABİSTAN

Avrupa'dan talipleri çıkan ancak 3.7 milyon Euro'luk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için tek seçenek Al Shabab.

TERİM İKNA ETTİ

Edinilen bilgiye göre Terim, Ünder ile telefonda görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, Cengiz Ünder de Fatih Terim ile çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.