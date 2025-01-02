SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fatih Terim Cengiz Ünder ile özel olarak görüştü ve ikna etti! Yıldız Arabistan yolcusu

Fatih Terim Cengiz Ünder ile özel olarak görüştü ve ikna etti! Yıldız Arabistan yolcusu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 14:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder için Fatih Terim bir kez daha harekete geçti. Terim milli futbolcuyu yeni takımı Al-Shabab'da görmek isterken kendisiyle özel olarak bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fatih Terim Cengiz Ünder ile özel olarak görüştü ve ikna etti! Yıldız Arabistan yolcusu
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan isimlerden Cengiz Ünder'in ayrılığı gündemdeyken, kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'da sürdüren teknik direktör Fatih Terim harekete geçti

TEK SEÇENEK ARABİSTAN

Screenshot_5

Avrupa'dan talipleri çıkan ancak 3.7 milyon Euro'luk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu için tek seçenek Al Shabab.

TERİM İKNA ETTİ

raw_fatih-terim-cengiz-under-hakkinda-aciklama-yapti_010858574

Edinilen bilgiye göre Terim, Ünder ile telefonda görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, Cengiz Ünder de Fatih Terim ile çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Cengiz Ünder Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

Terim F.Bahçeli yıldızı arayarak transfer için ikna etti!

Terim F.Bahçeli yıldızı arayarak transfer için ikna etti!

Osimhen'den veda gibi paylaşım! Taraftar ayaklanmış durumda...

Osimhen'den veda gibi paylaşım! Taraftar ayaklanmış durumda...

G.Saray'a müjdeli haber! Bakanlık duyurdu...

G.Saray'a müjdeli haber! Bakanlık duyurdu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.