Fatih Terim, Club Africain - Galatasaray maçında çıldırdı

Galatasaray'ın, Tunus'ta karşılaştığı Club Africain mücadelesine, rakip futbolcuların Galatasaraylı oyunculara yaptığı sertlikler ve Fatih Terim'in sahaya girmesi damga vurdu.

İlk yarıda rakip futbolcuların yaptığı sayısız ve sert fauller, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i çileden çıkardı. Terim, 36. dakikada bir pozisyonda Sinan Gümüş'e yapılan sert faul sonrası sahaya girerek, hakemle tartışmaya girdi.

Rakibin sert futbolundan şikayet eden Terim, uzun bir süre hakemle konuştuktan sonra sakinleşerek yedek kulübesine geldi.

MAICON SERTLİĞE CEVAP VERDİ

Galatasaraylı futbolcular da çareyi sertliğe cevap vermekte buldu. 39. dakikada Maicon bir pozisyon sonra rakibini iterken, bu hareket sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

