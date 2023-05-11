Fatih Terim'den 100 bin TL'lik tazminat davası!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretler nedeniyle harekete geçti.

KULÜP GENEL KURUL ÜYESİ AHÇ'YE 100 BİN LİRALIK DAVA

Fatih Terim, kendisinin; onur, şeref, haysiyet ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla kulüp genel kurul üyesi AHÇ'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede şu ifadeleri kullanıldı:

"Müvekkilin kamuoyu ve sevenlerinin gözü önünde prestijini ve saygınlığını zedelemeye çalışan, haksız ve hukuka aykırı eylemlerini alışkanlık haline getiren davalının 100 bin TL'lik manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz."



