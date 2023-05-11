SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den 100 bin TL'lik tazminat davası!

Fatih Terim'den 100 bin TL'lik tazminat davası!

11.05.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, kendisine edilen hakaretlerin ardından mahkemeye gitti ve tazminat davası açtı.

Fatih Terim'den 100 bin TL'lik tazminat davası!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretler nedeniyle harekete geçti.

KULÜP GENEL KURUL ÜYESİ AHÇ'YE 100 BİN LİRALIK DAVA

Fatih Terim, kendisinin; onur, şeref, haysiyet ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla kulüp genel kurul üyesi AHÇ'ye 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede şu ifadeleri kullanıldı:

"Müvekkilin kamuoyu ve sevenlerinin gözü önünde prestijini ve saygınlığını zedelemeye çalışan, haksız ve hukuka aykırı eylemlerini alışkanlık haline getiren davalının 100 bin TL'lik manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!İstanbulspor-Galatasaray maçının stadyumu hala belli olmadı!
Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray 10 iyet

En Çok Okunan Haberler

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Kimlik ve ehliyetlerde yeni dönem! Bakan Soylu 'Bir sürpriz yapıyoruz' deyip duyurdu

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Ortalık karıştı! 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir!

Galatasaray'ın bonservis rekorunu kırabilir!

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi piyangosu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Kanalizasyonda saatlerce aradı! Hastanelik oldu

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.