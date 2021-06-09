Fatih Terim'den A Milli Takım sözleri

Deneyimli teknik adam, yaklaşan EURO 2020 ve açılış mücadelesi Türkiye-İtalya maçını İtalyan La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.

Fatih Terim, Türkiye'nin genç ama önemli büyük takımlarda mücadele eden oyunculardan kurulu bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin elde edeceği başarıya şaşırmayacağını bildirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski dost olduklarını aktaran Terim, "1975 ile 1984 arasında milli takımda beraber de oynadık. O, Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarının mimarlarından biridir. Umuyorum ki bunu tekrar yapar ya da daha iyisini elde eder" ifadelerini kullandı.

Terim, hem turnuvanın favori takımlarından İtalya’ya karşı olması hem de açılış maçı olması sebebiyle Türkiye-İtalya maçının önemli olduğunu belirterek, "Tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde olacak. Bunun oyuncular için de büyük fırsat olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

İtalya’nın 27 maçtır yenilmediğine işaret eden Fatih Terim, "En son yenilgileri, neredeyse 3 sene önceye denk geliyor ama Avrupa Şampiyonası’nın farklı bir havası vardır. Diğer yandan, Türkiye’nin İtalya’dan daha alt düzey bir takım olduğuna inanmıyorum. Bu maçtan keyif alacağımıza eminim" değerlendirmesinde bulundu.