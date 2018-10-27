SPOR

Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.10.2018 07:52 | Son Güncelleme

Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim, Malatya deplasmanında Ahmet Çalık'a şans vermeyi düşünüyor.

Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi

Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu... Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim'in Malatya'da Ahmet Çalık'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Sağ bekte ise Schalke maçında sahada olan Linnes'in yerine Mariano görev yapacak. Schalke 04 karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok top kapan oyuncular istatistiğinde 3. sırada yer aldı. (TAKVİM)

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!
Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndüGalatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maicon Galatasaray Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi

Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndü

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndü

Galatasaray'da Eren Derdiyok da sakatlandı!

Galatasaray'da Eren Derdiyok da sakatlandı!

Galatasaray'ın genç yıldızına dev talip!

Galatasaray'ın genç yıldızına dev talip!

Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu

Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.