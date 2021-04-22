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Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi sözleri

22.04.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Süper Ligi projesine karşı UEFA ve FIFA'nın yanında olduğunu söyledi.

Fatih Terim'den Avrupa Süper Ligi sözleri

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'da 12 kulübün başlattığı Avrupa Süper Ligi projesini "başkaldırı" olarak nitelendirdi.

Tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"12 kulübün bir başkaldırısı görünüyor. Açıkçası 1990'lı yılların sonunda da böyle bir işe kalkıştılar. 20 takımlı yeni bir lig gibi. Sonunda UEFA ile masaya oturup pastanın biraz daha büyümesini sağladılar. Burada mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne alacağı mevzusu. Zengin daha çok zengin olmak isterken, zengin olmayanı da oyun dışına itelim. Öyle mi? Bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüp taraftarlarının verdiği reaksiyonu çok önemsiyorum. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi ve bunun önüne de set oldu. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim."

Terim, Ceferin'in Galatasaray ile ilgili açıklamasının da hoşuna gittiğini dile getirdi. Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'nın önemli takımlarını yenerek UEFA Kupası'nda şampiyon olduğunu ifade eden Terim, "Sayın Ceferin'in örneği hiç tesadüfi değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendileri için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir" diye konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Abdullah AVCI için ne kadar kötü bir durum değil mi Fatih TERİM e Avrupa ligi ile ilgili soru dorulurken Abdullah Avcı ya sorulmaması BENCE ÇOOK KÖTÜ BİR DURUM....
AHA GÖRDÜNÜZMÜ.FATİH EFENDİ FİFA UEFA YANINDAYMIŞ ARTIK YAPILAMAZ O LİG. FUTBOLUN AKLI KONUŞMUŞ MUHAHAHA
acaba senin yanın da kim var

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