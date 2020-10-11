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Fatih Terim'den Belhanda, Feghouli, Falcao'ya gözdağı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, son günlerde performansı düşüşe geçen futbolcularının formunu artırmak için harekete geçti. Mevcut kadrodan maksimum verimi almak isteyen deneyimli teknik adam, takımdaki rekabeti kızıştıracak ve kimsenin yerinin garanti olmadığını gösterecek. Öte yandan Terim, sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın geri dönüşünü iple çekiyor.

Fatih Terim'den Belhanda, Feghouli, Falcao'ya gözdağı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklendiği gibi geçmeyen transfer döneminin ardından yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen zirvede mevcut kadronun şampiyonluğa oynayabileceği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki oyunculardan maksimum verim almak için olaya el attı ve rekabetin kızışması için düğmeye bastı. Öte yandan Terim'in en büyük isteğinin sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın takıma dönmesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin haberine göre, Sezona harika bir başlangıç yapan Galatasaray'da rüzgâr kısa sürede tersine esmeye başladı. Takımın yıldızları Belhanda, Feghouli, Falcao gibi isimler de ilk iki maçtan sonra hızlıca eski formsuz görüntülerine bürününce Fatih Terim olaya el attı. Sakat ve süre bulmakta zorlanan isimleri belli bir düzeye getirip forma rekabetine sokmak isteyen Terim'in en büyük dileği Emre Akbaba'nın bir an önce takıma dönmesi. Performanslarından memnun kalmadığı oyuncular kötü oynamaya devam ederse, Fatih Terim ipleri kopartacak.

REKABET KIZIŞACAK

Sağlık ekibinin özel program eşliğinde çalıştırdığı Emre önümüzdeki haftadan itibaren takımla tam zamanlı idmanlara çıkmaya başlayacak. Emre döndüğünde Belhanda'nın yerini almaya başlayacak. Sezon başında sarı-kırmızılılar katılan Kerem'i, Feghouli'yle, Oğulcan'ı da formsuz Falcao-Diagne ile forma rekabetine sokmak isteyen Terim böylece takımda kimsenin yerinin garanti olmadığını göstermeyi hedefliyor.

KOLOMBİYALI SUSKUN KALDI

Gaziantep'e iki, Başakşehir'e bir gol atarak ligi iyi bir başlangıç yaptıktan sonra suskunluğa bürünen Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao gol hasretini millî takımda da dindiremedi. Kolombiyalı oyuncu 3-0 kazandıkları Venezuela maçında 16 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.


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