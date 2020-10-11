Fatih Terim'den Belhanda, Feghouli, Falcao'ya gözdağı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklendiği gibi geçmeyen transfer döneminin ardından yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen zirvede mevcut kadronun şampiyonluğa oynayabileceği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki oyunculardan maksimum verim almak için olaya el attı ve rekabetin kızışması için düğmeye bastı. Öte yandan Terim'in en büyük isteğinin sakatlığı bulunan Emre Akbaba'nın takıma dönmesi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin haberine göre, Sezona harika bir başlangıç yapan Galatasaray'da rüzgâr kısa sürede tersine esmeye başladı. Takımın yıldızları Belhanda, Feghouli, Falcao gibi isimler de ilk iki maçtan sonra hızlıca eski formsuz görüntülerine bürününce Fatih Terim olaya el attı. Sakat ve süre bulmakta zorlanan isimleri belli bir düzeye getirip forma rekabetine sokmak isteyen Terim'in en büyük dileği Emre Akbaba'nın bir an önce takıma dönmesi. Performanslarından memnun kalmadığı oyuncular kötü oynamaya devam ederse, Fatih Terim ipleri kopartacak.