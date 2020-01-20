Fatih Terim'den Belhanda'ya açık mesaj!

Ara transfer döneminde Galatasaray kulübüne gelir kazandırarak ayrılığı planlanan Belhanda'nın, teknik heyet tercihlerinin ardından teklifleri değerlendirmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Başta Arap kulüpleri olmak üzere aldığı teklifleri maaşı düşük ya da beklentisine yanıt vermediği için gündemine almayan Belhanda'ya açıkça bir uyarı yapıldı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Faslı oyuncuya Galatasaray'ın oynadığı son 3 resmi karşılaşmada 1 dakika bile süre vermedi.
Tecrübeli teknik adam kadro tercihleri ile artık forvet arkasında birinci tercihinin Emre Akbaba, alternatifinin ise 25 yaşındaki Taylan Antalyalı olduğunu ortaya koydu. Fatih Terim'in Belhanda'nın yerine takıma monte ettiği Emre Akbaba da, son 2 maçta 2 gol atıp bir de asist yaptı. Artık bu bölgede iki isme yer vermeyi planlayan Fatih Terim, teklifler alan Belhanda'nın kulübe gelir yaratarak ayrılığına onay vermiş durumda.
Sarı kırmızılılarda süre alamayan Belhanda'nın ara transfer döneminin son diliminde teklifleri artık değerlendirmeye alması planlanıyor. Yıllık 4.5 milyon euronun altındaki önerilere sıcak bakmayacağını menajerine ileten Belhanda'nın bu kriteri nedeniyle Galatasaray'a bugüne kadar henüz resmi bir teklif ulaşmadığı ifade edildi.
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