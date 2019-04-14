Fatih Terim'den ceza tepkisi!

Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 19 yıldır yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahaya as stoperleri Marcao ve Luyindama'dan eksik çıkıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konuya dikkat çekti ve verilen cezalara tepki gösterdi.
Tecrübeli çalıştırıcı "Luyindama ve Marcao... Fenerbahçe maçı öncesi böyle şeylere denk geliyoruz. Maalesef rakiplerimize bunlar denk gelmiyor. Hatta kırmızılara sarı bile çıkmıyor. Semih de uzun yıllar burada oynamış, hatta burada kazandığımız şampiyonlukta oynayan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.
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