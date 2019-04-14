SPOR

Fatih Terim'den ceza tepkisi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken sarı-kırmızılılar Ülker Stadı'na Marcao ve Luyindama'dan yoksun çıkıyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, iki oyuncuya verilen cezalara tepki gösterdi

Fatih Terim'den ceza tepkisi!

Lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 19 yıldır yenemediği Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, sahaya as stoperleri Marcao ve Luyindama'dan eksik çıkıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim maç öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konuya dikkat çekti ve verilen cezalara tepki gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcı "Luyindama ve Marcao... Fenerbahçe maçı öncesi böyle şeylere denk geliyoruz. Maalesef rakiplerimize bunlar denk gelmiyor. Hatta kırmızılara sarı bile çıkmıyor. Semih de uzun yıllar burada oynamış, hatta burada kazandığımız şampiyonlukta oynayan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildiYürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Melo'den F.Bahçe taraftarını kızdıracak sözlerMelo'den F.Bahçe taraftarını kızdıracak sözler
Podolski derbiden ümitli!Podolski derbiden ümitli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Derbi öncesi Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Derbi öncesi Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kabadayı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den ceza tepkisi!

Fatih Terim'den ceza tepkisi!

Felipe Melo: Kadıköy bizim şölen alanımız

Melo'den F.Bahçe taraftarını kızdıracak sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski derbiden ümitli!

Podolski derbiden ümitli!

Sneijder'den Kadıköy itirafı: Kendimi güçsüz hissediyordum

Galatasaray'ın eski yıldızından Kadıköy itirafı

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel 11'i belli oldu

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Galatasaray’da 4 futbolcu ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak

G.Saray'da 4 futbolcu ilki yaşayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.