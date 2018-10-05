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Fatih Terim'den Eren Derdiyok'a sitem

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2018 10:48 | Son Güncelleme

Fatih Terim ve ekibi, tecrübeli golcünün kendilerini yalnız bırakmasına sitem ederken, Derdiyok'un bir süre forma giymesinin zor olduğunu belirtiliyor.

Fatih Terim'den Eren Derdiyok'a sitem

Porto maçı öncesinde MR sonuçları temiz olmasına rağmen, ağrıları olduğunu söyleyen ve kadroda yer almayan Eren Derdiyok'u zor günler bekliyor! Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, tecrübeli golcünün kendilerini yalnız bırakmasına sitem ederken, Derdiyok'un bir süre forma giymesinin zor olduğunu belirtiliyor.

Cim-Bom'un Porto deplasmanında Onyekuru-Sinan-Rodrigues'den oluşan hücum hattının gol atamasa da futbolunun pozitif olması, radikal bazı uygulamaları gündeme getirdi. Buna göre, teknik kadro zorunlu olmadıkça bir süre Eren'e şans vermeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Eren'in yaşadığı sorunun bir benzeriyle Serdar Aziz karşılaşmış, Göztepe maçı öncesi ağrıları olduğunu ileri süren başarılı stoperle ilgili "oynayabilir" raporu verilmişti. Bu sağlık raporuna rağmen Aziz, Göztepe maçında oynamamıştı. Bunun faturası ise Serdar için ilerleyen haftalarda kulübe olmuştu. Takım aksayınca Terim zorunlu olarak Serdar'a dönmüştü.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada Eren ve Selçuk İnan'ın Antalya maçının kadrosunda yer almadığı bildirildi. Galatasaray da Antalyaspor maçı öncesinde sakatlıklarla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu.

İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama

''Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray eren derdiyok fatih terim

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