Fatih Terim'den Erzurum maçı ve EURO 2024 yorumu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim "Maçı iki yarı halinde değerlendirirsek, ilk dakikada öne geçebilirdik. Çok iyi başlandı. Frikik ve direk... lk yarı daha isabetli ama daha ağır oynadık. İkinci yarı daha çabuk oynadık. Üçüncü bölgede daha çabuk ve isabetli paslarla birçok pozisyon bulduk. İlk golü bulsak maçın skoru değişecek; çok başka bir oyun ortaya çıkacak ama son vuruşlarda maalesef başarılı olamadık. Bazı vuruşlar çok kolay vuruşlardı. Bugün önemli olan 3 puandı ama sabırla, hiç düşünceyi bozmadan kabullenmemek, artı gol için devamlı atak halinde olmak önemliydi. Bu arada rakibe pozisyon vermedik" dedi.

İlk yarıda sakatlanıp oyundan çıkan Emre Akbaba'nın durumunu değerlendiren Terim "Emre'nin durumu yarın sabah belli olacak. Bugün bu haliyle MR çektirmek istemedi doktorlar. Yarın sabah hastaneye gidecekler. Biz de zaten hasar tespitimizi yapıyoruz. Birkaç arkadaşımız bir süredir oynamıyor. Bazıları çok oynuyor. Porto maçında Ndiaye maalesef oynayamıyor. Ona çok ihtiyacımızın olduğu bir maç. Onun yerine oynayan arkadaşımız da aratmayacaktır" ifadelerini kullandı.