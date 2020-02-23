SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

Fatih Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 19:00 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

Türkiye’de hayatın duracağı sezonun maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy’de paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi Sarı Kırmızı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç öncesi açıklamaları:

"6'da 6 yapmak bizim için sevindirici, bizim buradan alacağımız galibiyet olursa, çıkacak sonucu arkadaşlara anlattık. Derbi maçları önceden kestirmek zor, alışkınız burada oynamaya. Maçın ilk 15 dakikasında atmosfer ile baskı alacaklarını biliyoruz."

"Oyuncularımıza her şeyi anlattık, önlemleri aldık. Göreceğiz neler olacağını."

"Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim."

FALCAO VE ADEM BÜYÜK AÇIKLAMASI

"Falcao'ya böyle maçlarda ihtiyacımız olduğunu düşündüm, Adem bizim hep başvuracağımız bir oyuncu, çok da iyi gidiyor. Bugün orta sahayı güçlendirme adına böyle başlayacağız, oyun bizden bazı değişiklikler beklerse, Adem de, Emre de, Andone de, hepsi girer."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişmeGalatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim falcao adem büyük açıklama Fenerbahçe derbi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Atakan'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu

Atakan'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi

Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon

Galatasaray'da derbi öncesi flaş gelişme

Lemina: Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim sizlerle

G.Saraylı yıldız derbide olmayacağını açıkladı

F.Bahçe - G.Saray derbisi öncesi fanatikliğin böylesi görülmedi

Derbi öncesi fanatikliğin böylesi görülmedi

Galatasaray’da hedef galibiyet ve kötü istatistiği bitirmek

Cimbom'da hedef galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.