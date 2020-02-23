Fatih Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması

Türkiye’de hayatın duracağı sezonun maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını Kadıköy’de paylaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi Sarı Kırmızı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç öncesi açıklamaları:

"6'da 6 yapmak bizim için sevindirici, bizim buradan alacağımız galibiyet olursa, çıkacak sonucu arkadaşlara anlattık. Derbi maçları önceden kestirmek zor, alışkınız burada oynamaya. Maçın ilk 15 dakikasında atmosfer ile baskı alacaklarını biliyoruz."

"Oyuncularımıza her şeyi anlattık, önlemleri aldık. Göreceğiz neler olacağını."

"Lemina bizim için önemli bir oyuncu, geriden çıkma olarak, topla oynama olarak bizim için en önemli oyuncu. Bana sorsanız, en son sakatlanmasını istediğim oyuncu derdim."

FALCAO VE ADEM BÜYÜK AÇIKLAMASI

"Falcao'ya böyle maçlarda ihtiyacımız olduğunu düşündüm, Adem bizim hep başvuracağımız bir oyuncu, çok da iyi gidiyor. Bugün orta sahayı güçlendirme adına böyle başlayacağız, oyun bizden bazı değişiklikler beklerse, Adem de, Emre de, Andone de, hepsi girer."

