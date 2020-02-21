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Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesi özel görüşme

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.02.2020 08:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Kadıköy’de sakin kalmaları konusunda uyarı yaptı...

Süper Lig’de son 6 maçını kazanarak zirveye tutunan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yoğunlaştı. Fatih Terim, oyuncularını, dev maça taktik antrenmanların dışında psikolojik olarak da hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın, derbide futbolcularına sakin kalmaları yönünde telkinde bulunduğu öğrenildi. Terim bu konu ile ilgili Donk ve Feghouli de özel bir görüşme yaptı.

(AKŞAM)

Galatasaray - Fenerbahçe

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Galatasaray Fenerbahçe fatih terim kadıköy Spor Toto Süper Lig

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