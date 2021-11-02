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Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı için çılgın prim

02.11.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da toparlanma süreci yaşanırken Kasım ayında oynanacak Lokomotiv Moskova,Karagümrük ve Fenerbahçe maçları için çılgın bir prim belirlendi.

Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı için çılgın prim

Galatasaray'a prim müjdesi geldi. Beşiktaş yenilgisi sonrası toparlanmaya çalışan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Takımının performansından memnun olan tecrübeli çalıştırıcı Kasım ayında oynanacak 3 maç için prim müjdesinde bulundu.

10 MİLYON LİRA

Fatih Terim, yönetimle konuşarak Kasım ayında oynanacak Lokomotiv Moskova,Karagümrük ve Fenerbahçe maçları için çılgın bir prim belirlendi. Galatasaray 2 maçı kayıpsız geçmesi halinde Fenerbahçe maçını da kazanırsa 10 milyon tl'lik primin sahibi olacak. Oyuncuların bu haberden sonra iyice motive olduğu belirtilirken Fatih Terim'in bu düşüncesi yönetim tarafından alkış topladı.

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Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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