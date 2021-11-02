Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı için çılgın prim

Galatasaray'a prim müjdesi geldi. Beşiktaş yenilgisi sonrası toparlanmaya çalışan sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi. Takımının performansından memnun olan tecrübeli çalıştırıcı Kasım ayında oynanacak 3 maç için prim müjdesinde bulundu.

10 MİLYON LİRA

Fatih Terim, yönetimle konuşarak Kasım ayında oynanacak Lokomotiv Moskova,Karagümrük ve Fenerbahçe maçları için çılgın bir prim belirlendi. Galatasaray 2 maçı kayıpsız geçmesi halinde Fenerbahçe maçını da kazanırsa 10 milyon tl'lik primin sahibi olacak. Oyuncuların bu haberden sonra iyice motive olduğu belirtilirken Fatih Terim'in bu düşüncesi yönetim tarafından alkış topladı.



