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Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2021 18:32 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçındaki gollerde hatası olan Luyindama'yı Denizlispor maçında kulübeye çekti.

Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Beşiktaş maçında iki golde de hatası olan Christian Luyindama kulübeye çekilirken, Ryan Donk 11'e geri döndü.

TERİM "AFFEDİLEMEZ" DEMİŞTİ

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş maçı sonrasında Luyindama'nın hatalarını affedilemez olarak nitelendirerek, "Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Ona üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ama maalesef gollerdeki hataları da affedilecek cinsten değildi" şeklinde konuşmuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Etebo sistemli kadro ve diziliş baştan sona hataydı..
imparator işini bilir
bide kendşni cezalandırmayı düşğnsende şu türk futbolundan elini çeksen
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