SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den flaş yardımcı kararı!

Fatih Terim'den flaş yardımcı kararı!

02.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim antrenör takviyesine ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verdi. Fatih Terim'in yardımcı konusunda tavrının sabit olduğu ve mevcut ekibiyle yola devam edeceği konuşuluyordu.

Fatih Terim'den flaş yardımcı kararı!

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni sezona hazırlanan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim antrenör takviyesine ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verdi. Terim'in dün basın mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, önemli konulardan biri de yardımcı antrenörler oldu. Bugüne kadar çalıştığı yardımcılarına övgü dolu sözler sarf eden Terim, birlikte mücadele ettiği eski ekibine bir yandan da kucak açmış oldu. Fatih Terim özetle 'Levent Şahin gibi Ümit Davala gibi karakterli, disiplinli, çalışkan isimler bize çok maç kazandırdı. Hasan hoca, Müfit hoca, Eser hoca söyledikleri ile yaptıkları ile katkı sağladılar' diyerek hem yardımcılarını övdü hem de tekrar çalışabileceğinin mesajlarını verdi.

Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye: Kendinize kulüp bulun!Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye: Kendinize kulüp bulun!

2 YARDIMCI DAHA ALINACAK

Terim yapılan sohbette kendisinin yokluğunda takımı sahaya çıkaran Levent Şahin'e ayrı bir paragraf açarak, "Levent; arkanızı rahatlıkla döneceğiniz, her konuda güveneceğiz bir hoca. Bilgisi ve tecrübesi de çok iyi" diyerek geride kalan sezonda takımın başında çıktığı maçlarda eleştiri alan Levent Şahin'e destek oldu. Şu anda Necati Ateş ve Selçuk İnan ile çalışan Terim'in yeni sezona 2 yardımcı daha alarak başlayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onyekuru transferi resmen açıklandıOnyekuru transferi resmen açıklandı
PARTNERNikah sonrası ilk hamle!Nikah sonrası ilk hamle!
Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim’den Felipe Melo bombası!Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim’den Felipe Melo bombası!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

Yeni transfer istenmeyen adam oldu

Yeni transfer istenmeyen adam oldu

Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi

Filenin Sultanları Rusya'yı devirdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'da şok devam ediyor!

Galatasaray'da şok devam ediyor!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

İşte Belözoğlu'nun yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.