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Galatasaray'dan sessiz sedasız imza! Mario Lemina takımda kaldı

Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralayarak transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, iç transferde de bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren tecrübeli orta sahası Mario Lemina ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Galatasaray'dan sessiz sedasız imza! Mario Lemina takımda kaldı
Emre Şen

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, dış transferde genç yıldız Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağlayarak büyük sükse yapmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamlenin hemen ardından iç transferde de taraftarı sevindirecek çok önemli bir imzayı sessiz sedasız attırdı.

OKAN BURUK İSTEDİ, LEMİNA 2 YIL DAHA UZATTI

Galatasaray dan sessiz sedasız imza! Mario Lemina takımda kaldı 1

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulüple yeniden anlaşmaya vardı. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda da kadrosunda mutlaka görmek istediği 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, başarılı futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MAAŞ JESTİ: 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray dan sessiz sedasız imza! Mario Lemina takımda kaldı 2

Transferin perde arkasında ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefası ve verdiği sözü tutması yer alıyor. Geçtiğimiz sezon oyuncuya zam sözü veren Başkan Özbek, bu sözün arkasında durdu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Gabonlu yıldızın daha önce 2.5 milyon Euro olan yıllık garanti ücreti, 3.5 milyon Euro seviyesine çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mario Lemina
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