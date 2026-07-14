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Galatasaray'dan flaş Brahim Diaz hamlesi! Gözler Mourinho'da

Galatasaray, Real Madrid'den Brahim Diaz'ı listesine aldı. 20 milyon Euro bütçe ayrılan transfer için Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor.

Galatasaray'dan flaş Brahim Diaz hamlesi! Gözler Mourinho'da
Emre Şen
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da, taraftarı heyecanlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkat çeken Fas'ın yıldız ismi Brahim Diaz'ı transfer listesine dahil etti. İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten 26 yaşındaki yetenekli futbolcunun, takımda 10 numara pozisyonu için düşünüldüğü belirtildi.

GÖZLER JOSE MOURINHO'DA

Galatasaray dan flaş Brahim Diaz hamlesi! Gözler Mourinho da 1

Hücum hattına kalite katmak isteyen sarı-kırmızılı kurmayların, bu dev transfer operasyonunu resmiyete dökmek için İspanyol ekibindeki teknik heyet değişimini yakından takip ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın, Brahim Diaz hamlesi için Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho'nun oyuncu hakkındaki son kararını ve vereceği raporu beklediği bildirildi.

20 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE HAZIR

Galatasaray dan flaş Brahim Diaz hamlesi! Gözler Mourinho da 2

Sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcu için kesenin ağzı açıldı. Real Madrid ile yalnızca bir sene daha mukavelesi bulunan Brahim Diaz'ı kadrosuna katarak 10 numara pozisyonunu sağlama almak isteyen Galatasaray'ın, bu transfer operasyonu için tam 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı.

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