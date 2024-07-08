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Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.07.2024 20:01
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Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Galatasaray'a teşekkür etti.

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 50 yıl önce imza atmasının duygularını paylaştı.

"8 TEMMUZ 1974 GÜNÜ KURDUĞUM ÜÇGENİN İÇİNDE YAŞADIM"

"Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası'ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız."

"GALATASARAY HEP VAR OLACAK"

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri… Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak. Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

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Fatih Terim galatasaray
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