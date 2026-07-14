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Fatih Terim'den Galatasaraylıları üzecek Haaland itirafı

Fatih Terim, Galatasaray döneminde Erling Haaland'ı Molde'deyken transfer etmek istediklerini ancak mali engeller yüzünden alamadıklarını açıkladı.

Fatih Terim'den Galatasaraylıları üzecek Haaland itirafı
Emre Şen
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün yakın tarihindeki en büyük transfer kaçırma hikayelerinden birini ilk kez bu kadar net detaylarla paylaştı. Tecrübeli teknik adam, dünya futbolunu kasıp kavuran Norveçli golcü Erling Haaland'ın bir dönem Galatasaray'ın kapısından döndüğünü itiraf etti.

NECATİ ATEŞ VE ÜMİT DAVALA İZLEMEYE GİTTİ

Fatih Terim den Galatasaraylıları üzecek Haaland itirafı 1

Fatih Terim, Haaland'ın henüz Norveç ekibi Molde forması giydiği ve yıldızının parlamaya başladığı dönemde scout ekibinin radarına girdiğini belirtti. Gelen olumlu rapor üzerine kurmaylarını hemen Norveç'e gönderdiğini söyleyen Terim, süreci şu sözlerle anlattı:

"Haaland için olumlu rapor geldi. Bunun üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler."

"O DÖNEM RAKAMI ÇIKARAMADIK"

Fatih Terim den Galatasaraylıları üzecek Haaland itirafı 2

Yardımcılarının heyecan dolu raporuna ve ısrarına rağmen transferin önündeki tek ve en büyük engel, sarı-kırmızılı kulübün o dönem içinde bulunduğu mali kısıtlamalar oldu. Genç yeteneği kadroya katmak için her türlü izleme hamlesini yaptıklarını ancak ekonomik koşulların transfere elvermediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, kaçan bu tarihi fırsatı, "Fakat o zaman rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık." sözleriyle ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray haaland
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