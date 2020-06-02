Fatih Terim'den George Floyd paylaşımı!

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında.
Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.
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