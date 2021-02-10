Fatih Terim'den hakem Abdülkadir Bitigen'e flaş sözler

Galatasaray'da Fatih Terim, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından maçın hakemi hakkında flaş ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"İyi oyun devam etsin diye fazla da rotasyon yapmadım ama yapmak lazımmış demek ki. Hiç alakası yokken 2'ye 1 gol yedik. Hiç aklımızda yokken ikinci golüd e yedik. Futbolda oluyor bunlar. Alanyaspor'u kutluyorum. Ama 42. dakikada Emre'nin ayağına bir basma var. VAR'a gitmiyor. O pozisyona bir bakmak lazım. Emre belki feryat etse verebilir de... Devreye 2-1 girsek başka bir maç olabilirdi. Antalyaspor maçıydı galiba yine Abdülkadir Bitigen var. 9-10 dakikalar varken bize 5 dakika uzatma veriliyor.

Ben hep 'Mağlup da olsan oyununla gurur duyacaksın' derim. İkinci yarı hiç pozisyona sokmadan 3-0'ın altından kalkmaya çalıştık. Pozisyon vermedik. Direkler var. Artık sadece lige konsantre olacağız. Yine de üzgünüm. "

