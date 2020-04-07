SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim’den hayatını kaybeden İtalyan gazeteci için duygusal mesaj!

Fatih Terim’den hayatını kaybeden İtalyan gazeteci için duygusal mesaj!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.04.2020 21:00 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın arkadaşı Corriere dello Sport'un usta muhabiri Alessandro Rialti hayatını kaybetti.

Fatih Terim’den hayatını kaybeden İtalyan gazeteci için duygusal mesaj!

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'i üzen bir haber İtalya'dan geldi. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, sonraki testlerinin negatif çıkması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

FATİH TERİM'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

EVBOeZHWAAEu1yU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden İtalyan gazeteci arkadaşını unutmadı. Terim, kalp krizi geçirerek hayata veda eden gazeteci Alessandro Rialti ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Rialti ile Floransa'da bir araya geldiği görüntüleri paylaşan Terim, videoya ‘Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat’ notunu ekledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Alessandro Rialti İtalya

En Çok Okunan Haberler

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Roketsan'da patlama! Yaralılar var

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Ünlü yazardan skandal virüs yorumu! Profesör yerin dibine soktu

Lig başlamazsa iflas ederiz

Lig başlamazsa iflas ederiz

Terim'in test sonucu açıklandı!

Terim'in test sonucu açıklandı!

Ronaldinho'ya bir şok daha!

Ronaldinho'ya bir şok daha!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’den hayatını kaybeden İtalyan gazeteci için duygusal mesaj!

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! ''Bu virüsü kimden aldım bilmiyorum..."

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Galatasaraylı yıldız Falcao'ya dev teklif

Falcao'ya dev teklif

İngiltere’den Andone’ye çağrı!

İngiltere’den Andone’ye çağrı!

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Terim'in test sonucu açıklandı!

Radamel Falcao evde sınırları zorluyor. 45 saniyede 106 mekik!

Falcao'dan rekor denemesi! 45 saniyede kaç mekik çekti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.