SPOR

Fatih Terim yeni transferi açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralamak için transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdukları Nijeryalı futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun, yarın İsviçre'deki kampa katılmasını beklediklerini söyledi.

Fatih Terim yeni transferi açıkladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Henry Onyekuru transferini değerlendiren Terim, "Henry Onyekuru, geçen ocak ayından beri takip ettiğimiz oyunculardan birisi. Geçen sene Everton, Anderlecht'e onu kiralık verdi. Anderlecht takımında 19 maçta 9 gol atan, 6 Şampiyonlar Ligi maçı oynamış, sağ ve sol kulvarlarda oynayan, Nijerya Milli Takımı'nda da oynamış 1997 doğumlu genç bir yetenek. Buna rağmen kısa mesafede de çok yol katetmiş. Zaman zaman santrfor ile beraber ve santrfor arkası da oynayabiliyor" diye konuştu.

"ÖĞLEDEN SONRA BURADA OLMASINI BEKLİYORUZ"
Terim, "Hayırlısı olsun, sağlık muayenesini yaptırdık, doktorumuzla konuştuk, ondan sonra da KAP'a bildirdik. Ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Yarın öğleden sonra burada olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAYLILAR SÜRPRİZİ SEVER"
Transferimiz size sürpriz oldu. Transfer gizli yapılır" diyen Terim, "Bakıyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar da sürprizleri sever" ifadesini kullandı.

Lig fikstürünü de değerlendiren Terim, "Ankaragücü ile başlıyoruz. Hayırlısı olsun. 17 takım ile zaten oynayacaktık, ne zaman, nerede oynadığımız çok önemli değil. Futbol öyle bir oyun ki sizin kolay dedikleriniz zor, zor dedikleriniz de kolay geçebilir" şeklinde görüş belirtti.

"TÜRK KALECİ ARADIĞIMIZ DOĞRUDUR"
Muslera'nın yedeği olacak kaleci transferi hakkında ise Fatih Terim şunları söyledi:

"Yerli kaleci mümkünse arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Herkes 13. yabancıyı aldığımızı biliyor. Bazıları ile yer değişebileceklerini, gönderebileceğimizi de biliyorlar. O yüzden kalecimizin Türk olması önem arz ediyor. 2 numarayı rahat rahat kaldırabilecek, hazmetmiş bir kaleci olabilir. Genç bir kaleci de olabilir. Gençlerimiz de var. Türk kaleci aradığımız doğrudur."

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)
Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Henry Onyekuru Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstürü çekildi!

Milli güreşçi Eren Tutulmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli güreşçi Eren Tutulmaz, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ve Jack Wilshere imzayı attı

Ve Jack Wilshere imzayı attı

PSG'den Coutinho için 270 milyon euroluk teklif!

PSG'den Coutinho için 270 milyon euroluk teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim yeni transferi açıkladı

Fatih Terim yeni transferi açıkladı

Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

Henry Onyekuru kimdir? Kaç yaşında, hangi kulüpte oynuyor? (Galatasaray son dakika transfer haberi)

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray Henry Onyekuru'yu KAP'a bildirdi!

İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

İsviçre polisi Galatasaray'ın idman yaptığı sahaya taraftar girişini yasakladı!

Galatasaray, Fernando Muslera'yı Premier Lig'e satıyor

Galatasaray, Fernando Muslera'yı Premier Lig'e satıyor

Nigel de Jong, Al Ahli'ye gidiyor!

Nigel de Jong, Al Ahli'ye gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.