Fatih Terim'den 'İstifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan gerginliğinin ardından istifa edeceği iddialarının üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Deneyimli hoca, 19:05'te yaptığı paylaşımda daha önce "Galatasaray'dan ayrılmam" sözüne gönderme yaparak, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı.

Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray — Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020



