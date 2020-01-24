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Fatih Terim'den 'İstifa açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrasında "istifa edecek" yorumlarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan gerginliğinin ardından istifa edeceği iddialarının üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Deneyimli hoca, 19:05'te yaptığı paylaşımda daha önce "Galatasaray'dan ayrılmam" sözüne gönderme yaparak, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı.


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Galatasaray fatih terim istifa açıklama

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Ya hocam senin Allahına kurban olurum
GSlilere geçmiş olsun. yine kafamıza kaldı
Acı get yav. Ne olur. Biz sözünü tutmuş gibi sayarız.
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