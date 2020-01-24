Fatih Terim'den 'İstifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan gerginliğinin ardından istifa edeceği iddialarının üzerine sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Deneyimli hoca, 19:05'te yaptığı paylaşımda daha önce "Galatasaray'dan ayrılmam" sözüne gönderme yaparak, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ifadelerini kullandı.
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020
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