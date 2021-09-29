Fatih Terim'den istifa sözleri!

Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

BAŞKAN ELMAS'A İÇİNİ DÖKTÜ

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.

KİMSE BENDEN ÇOK ÜZÜLEMEZ

Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim" dediği ifade edildi.

BİZ BU YOLA BERABER ÇIKTIK

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.



