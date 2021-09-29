SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den istifa sözleri!

Fatih Terim'den istifa sözleri!

29.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in Başkan Burak Elmas’a, “G.Saray’ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'den istifa sözleri!

Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.

BAŞKAN ELMAS'A İÇİNİ DÖKTÜ

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.

KİMSE BENDEN ÇOK ÜZÜLEMEZ

Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve istifa ederim" dediği ifade edildi.

BİZ BU YOLA BERABER ÇIKTIK

Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştuGalatasaray Göztepe maçında hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat ilk kez konuştu
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talepGitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan şok talep
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Tüm dünya Messi'yi konuşuyor! Gündem oldu

Mesut Özil yine gündemde!

Mesut Özil yine gündemde!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Cüneyt Çakır'a tepki yağıyor!

Ajax-Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Ajax-Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Süper Lig'in en iyisini açıkladı! İşte o isim

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.