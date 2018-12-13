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Fatih Terim'den kadro dışı kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Porto maçında kendisini çıldıran Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakmayı düşünen Fatih Terim, bu kararını mecburiyetten askıya aldı. Öte yandan 2 forvet alması beklenen Aslan'ın şu an 3 adayı var.

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenilen Galatasaray, Schalke 04 sayesinde UEFA Avrupa Ligi'ne gitmenin buruk sevincini yaşıyor. Portekiz ekibi karşısında oynanan güzel futbolun golle süslenememesi karşısında çileden çıkan teknik direktör Fatih Terim, bir an önce devre arasının gelmesini adeta iple çekiyor.

MECBURİYETTEN EREN DERDİYOK İLE DEVAM
Özellikle Eren Derdiyok'un değerlendiremediği net fırsatlar nedeniyle maçı kazanamadıklarını düşünen deneyimli teknik direktör, golcü oyuncuya bir daha forma vermek istemiyor. Ancak sezon başında forvet transferi yapılmadığı için elinde başka alternatifi bulunmayan Terim, mecburiyetten haftalardır Eren'i ilk 11'de sahaya sürüyor. Porto maçında çileden çıkıp Eren'i kadro dışı bırakmayı düşünen tecrübeli antrenör, şimdilik bu kararını askıya aldı.

Başakşehir karşısında forvetsiz kalmak istemeyen Terim, şimdilik başta Eren olmak üzere kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları eksikler nedeniyle takımda tutma kararı aldı.

ALAN TAMAM, DEMBA BA YA DA FERREYRA İÇİN UĞRAŞILIYOR
Devre arasına girildikten sonra sözleşmesinin biteceği sezon sonunu beklemeden kendisine takım bulması istenecek olan 30 yaşındaki forvetin yerine ise en az 2 golcü alınması planlanıyor. Alan Carvalho'yla prensipte anlaşan Cimbom, Demba Ba ve Facundo Ferreyra'yı kiralamaya çalışıyor. (Habertürk)

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