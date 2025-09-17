Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Beni sildi ama..."

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

Fatih Terim'in açıklamasından satır başları:

"ÇOK YETENEKLİ"

"Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Onu kazandırdık. Çok yetenekli. Son olaylar belki herkesi gerdi ama teknik açıdan bakınca… İçeride sirkülasyon yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a vermediğim futbolcu yok. Ben oynatmayı düşünmüyorsam niye gittiğinde ya iyi oynarsa? Böyle bir düşünce olabilir mi? O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 Büyükler, 5 Büyükler arasında sirkülasyon olmalı. Benfica bugün Avrupa'nın en iyi takımlardan biri.

"KAN DAVASI HALİNE GETİRMEMEK LAZIM"

Yaptığı hareket bir grubu üzdü, bir grubu sevindirdi. Tercihlere saygı duymak lazım. Sonu itibari ile Kerem, Galatasaray'a faydalı oldu mu? Başarılı oldu mu? Bunu kan davası haline getirmemek lazım.

"BENİ SİLDİ AMA..."

Beni silmedi mi? Evet. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı."