SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Beni sildi ama..."

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sürecinde yaşananlar gündem olmuştu. Aktürkoğlu'nun Fatih Terim ile olan fotoğrafları silmesi ise en çok tartışılan konuların arasında geliyordu. Terim katıldığı programda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Terim, "Beni silmedi mi? Evet. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı." dedi.

Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Beni sildi ama..."
Recep Demircan

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

Fatih Terim'in açıklamasından satır başları:

"ÇOK YETENEKLİ"

"Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Onu kazandırdık. Çok yetenekli. Son olaylar belki herkesi gerdi ama teknik açıdan bakınca… İçeride sirkülasyon yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a vermediğim futbolcu yok. Ben oynatmayı düşünmüyorsam niye gittiğinde ya iyi oynarsa? Böyle bir düşünce olabilir mi? O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 Büyükler, 5 Büyükler arasında sirkülasyon olmalı. Benfica bugün Avrupa'nın en iyi takımlardan biri.

Fatih Terim den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Beni sildi ama..." 1

"KAN DAVASI HALİNE GETİRMEMEK LAZIM"

Yaptığı hareket bir grubu üzdü, bir grubu sevindirdi. Tercihlere saygı duymak lazım. Sonu itibari ile Kerem, Galatasaray'a faydalı oldu mu? Başarılı oldu mu? Bunu kan davası haline getirmemek lazım.

"BENİ SİLDİ AMA..."

Beni silmedi mi? Evet. Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı."

Fatih Terim den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Beni sildi ama..." 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası göndermeli paylaşım! "Ne var, ne yok?"Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçı sonrası göndermeli paylaşım! "Ne var, ne yok?"
İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...İrfan Can Eğribayat kariyer hatasını yaptı! Fenerbahçe'yi son anlarda yaktı...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.