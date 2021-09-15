SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tehdit!

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tehdit!

15.09.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Performansı gittikçe geriye giden Mostafa Mohamed'in, Fatih Terim'i artık sinirlendirdiği iddia edildi. Mısır basınında Fatih Terim'in Mohamed'e, "Böyle devam edersen Zamalek'e dönersin" diye tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tehdit!

Elbalad.news'a yer alan habere göre; Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i 'tehdit' ettiği yazıldı.

"ZAMALEK'E DÖNERSİN"

Elbalad.news'ta yer alan haberde Mustafa'nın Zamalek'teki olağanüstü performansının ardından Galatasaray'daki müthiş başlangıcından eser kalmadığı belirtildi. Mostafa Mohamed'deki bu düşüşün karşısında teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncuyu, "Böyle devam edersen, Zamalek'e dönersin" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

AVRUPA'YI HAYAL EDİYOR

Yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamayı hayal ettiği, Saint-Etienne'nin kapısından döndükten sonra aynı şeyi bir kez daha Bordeaux konusunda yaşadığı hatırlatılan haber de, "Mostafa Mohamed Galatasaray'da yedek kulübesine hapsedildi ve formsuz. Mısır Milli Takımı'nda da bu sezon tek bir gol atabildi. Terim'in ona yönelik uyarı ve eleştirilerinin ne sonuç vereceğini zaman gösterecek" ifadesine yer verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
PARTNER"Kırmızı bana çok yakışıyor""Kırmızı bana çok yakışıyor"
Galatasaray'a Vedat Muriqi planıGalatasaray'a Vedat Muriqi planı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

İlk kez görüntülendi! Bu ay tamamlanıyor

İlk kez görüntülendi! Bu ay tamamlanıyor

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi sakatlık

Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi sakatlık

Ergin Ataman'dan Stefan Kuntz eleştirisi

Ergin Ataman'dan Stefan Kuntz eleştirisi

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Süper Lig ekibinden Şenol Güneş bombası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Abdülkadir Ömür'e tepki! Sahaya atladı!

Volkan Demirel'in yorumu taraftarı adeta çıldırttı

Volkan Demirel'in yorumu taraftarı adeta çıldırttı

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.