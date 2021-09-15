Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e tehdit!

Elbalad.news'a yer alan habere göre; Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i 'tehdit' ettiği yazıldı.

"ZAMALEK'E DÖNERSİN"

Elbalad.news'ta yer alan haberde Mustafa'nın Zamalek'teki olağanüstü performansının ardından Galatasaray'daki müthiş başlangıcından eser kalmadığı belirtildi. Mostafa Mohamed'deki bu düşüşün karşısında teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncuyu, "Böyle devam edersen, Zamalek'e dönersin" diye tehdit ettiği öne sürüldü.

AVRUPA'YI HAYAL EDİYOR

Yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamayı hayal ettiği, Saint-Etienne'nin kapısından döndükten sonra aynı şeyi bir kez daha Bordeaux konusunda yaşadığı hatırlatılan haber de, "Mostafa Mohamed Galatasaray'da yedek kulübesine hapsedildi ve formsuz. Mısır Milli Takımı'nda da bu sezon tek bir gol atabildi. Terim'in ona yönelik uyarı ve eleştirilerinin ne sonuç vereceğini zaman gösterecek" ifadesine yer verildi.



