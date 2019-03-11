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Fatih Terim'den Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.03.2019 22:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından konuştu. 'Galatasaray pes etmez' diyen Terim, Muslera ve Diagne'nin performansını değerlendirdi. Fatih Terim, Şenol Güneş sorusunu da cevapladı.

Fatih Terim'den Muslera, Diagne ve Şenol Güneş açıklaması

Çok sayıda pozisyon vermeleriyle ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "5-0 yenip, 8-10 pozisyona girersen bu kadar da pozisyon verirsin. İlk iki pozisyon Luyindama'nın zaten. Akan oyunda bir sıkıntı yok. İkinci yarı için herhalde skoru aldığımızdan olacak, bunun rahatlığından olacak pozisyon verdik, bu pozisyonları vermeyeceksiniz. 3 puanı aldık nasılsa diye düşünmeye bağlıyorum ama olmamalı. O yüzden kızdım birkaç oyuncuya. Ama böyle bitince de, Muslera adına çok sevindim. Yine bugün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi" dedi.

"EĞER GOL ATIYORSAK VE POZİSYON BULUYORSAK, POZİSYON VERMEK ÖNEMLİ DEĞİL"
Sahada birçok oyuncunun hakemi kandırmaya çalıştığını belirten Terim, "Madem sürekli istatistik veriyorsunuz, bence artık başka istatistiklere de bakmanız gerek. Türk futboluna daha da faydalı olur. Hangi oyuncu sahada hakemi kaç kez aldatıyor, koluna tekme gelse yüzünü tutan kaç oyuncu var? Bu istatistikler de bence tutulsa faydalı olur. Dokulduğunda kendini yere atanlar, kandırmaya çalışanlar... Bunlar önemli şeyler. Muslera zaten iyi bir kaleci, zaman zaman hepimiz gibi onun da bazı hataları oldu ama geldiği günden beri Galatasaray'a güven veren, takımımızın da kaptanı olan önemli bir oyuncumuz. Bugün gol yemeden bu pozisyonlar olduğu için çok mutluyum çünkü Muslera sahneye çıktı. Özellikle ilk yarı, hücum açısından daha fazla oyuncuyla oynadık. Emre'siyle, Belhanda'sıyla, Diagne'siyle, N'Diaye'siyle ve iki bekimizle. Bu eğer bize atakta ve gol pozisyonlarında bir zenginlik verseydi ben bu riske devam ederdi ama olmadı ve bir değişiklik yaptık. Donk'la taşlar yerine oturdu, daha iyi oynamaya başladılar. Eğer gol atıyorsak, fazlasını da pozisyon olarak buluyorsak, çok da önemli değil. Yediğimizden fazla atabiliyorsak, o zaman oyunu böyle oynadığımız için kendi kalemizde pozisyon verebiliriz buna razıyım. Ama hem gol bulamıyorsak, hem de pozisyon yiyorsak bu problem olur" ifadelerini kullandı.

"BU KONU BEŞİKTAŞ VE TFF'Yİ İLGİLENDİRİR"
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili soruya Terim, "Şenol hocayla anlaşmış mı milli takım, anlaşmış. Konu TFF ve Beşiktaş'ı ilgilendirir, benim bir şey demem yanlış olur. Şenol hoca ikisine de yetişebilecek bir insandır. Allah yardımcısı olsun, hepimiz yardımcı olalım. Beşiktaş kendi problemlerini çözecek kadar büyük bir kulüptür. Ben bunu bir mevzu olarak görmüyorum" yanıtını verdi.

"GALATASARAY PES ETMEZ"
BB Erzurumspor maçından sonra nelerin değiştiğine ilişkin bir soruya Terim, "Çok bir şey değişmedi. Muhakkak ki aradaki puan farkı, cumartesiden daha fazlalaşırsa, sıkıntılı durumdasınız. Kaybetmenin kredisi her dakika azalıyor. Bugün oyuncularımızla konuşurken böyle konuştuk. 10 maçı hedefleyen bir Galatasaray olmalı. Galatasaray pes etmez, Galatasaray geri durmaz, Galatasaray kabullenmez. Arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Belki odur, ama onun dışında çok fazla değişiklik yok. Bugün pazartesiye rağmen, taraftarımıza çok teşekkür ederim. Kolay değil bu kadar seyirci. Onların da zevkli bir maç seyrettiğine memnun oldum. İş saatleri, trafik... Çok fazla değişen bir şey yok oyun anlayışımızda" yanıtını verdi.

"MUSLERA İÇİN ÇOK SEVİNDİM"
Muslera'nın performansına ayrı bir parantez açan deneyimli hoca, "Bu arada Antalyaspor çok da tehlikeli oldu ama kaptanımız, saha içindeki güvenliğimiz Muslera onları önledi. Onun için de çok sevindim. Teslim olmadığımız süre içerisinde takımımızın kazanmaması için hiçbir sebep yok. Teslim olmadığımız takdirde, her zaman, her tarafta oynayabiliriz. Antalyaspor gibi kendi alanında dar duran ve özellikle 1 ve 2. bölgede kalabalık karşılayan diri bir takım var. Kenarlardan da, merkezden de etkili olduk. Sonuçta iyi bir galibiyet" diye konuştu.

"DIAGNE ARTIK BÜYÜK TAKIMDA, BASKI OLACAK"
Mbaye Diagne'nin gol atmasıyla ilgili konuşan Terim, "Büyük takımda beklentisi yüksek oynamak kolay değildir. Gol için alınmış ve gol atamamışsanız, önemli baskı altında kalırsınız, bu da kolay değil. Belki şu anda daha çok dikkat çekiyor, daha çok oyuncu ile önlem alınıyor. Ne yaparsa yapsın, atmadığı zaman baskı olacak seviyede, çünkü büyük takımda. Onun için de çıkarmadım. çıkaracaktım da Ndiaye'nin de sarı kartı aklıma geldi. Attığına da sevindim. Kolay bir şey değil birdenbire gelip Ocak ayında adapte olmak. Seyirci bekliyor, basın bekliyor, bir ülke bekliyor. İnşallah bundan sonra da atar." dedi.

FERNANDO VE SİNAN NEDEN OYNAMADI?
Fatih Terim son olarak Fernando ve Sinan Gümüş'ün kadroda yer almamasıyla ilgili olarak da, "Fernando'nun sakatlığı vardı, geçti fakat birkaç antrenmana çıktı. Sinan'la beraber bugün öyle düşündük. Yarın bir gün bizle beraber olurlar, bugün böyle karar verdik. Yuto olmayınca bir yabancı daha dışarı çıkarmalıydık, bu da Fernando oldu" değerlendirmesinde bulundu

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