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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

22.05.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'e yanıt verdi.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

Yanıtını Twitter hesabından paylaşan Terim, şu ifadeleri kullandı;

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
terim ülke senin egondan bıktı
adam gibi adam imparator terim
Müthiş cevap. Bu cevap başkana yeter

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