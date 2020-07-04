Fatih Terim’den Onyekuru paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco’nun geri çağırdığı Onyekuru’ya sosyal medya hesabından veda etti.
Deneyimli çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncuyla birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, İngilizce olarak da, “Seni özleyeceğim oğlum” notunu paylaştı.
Trabzonspor'a G.Saray maçı öncesi 3 müjde!
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu
G.Saray'la 3 yıl önce anlaşmış!
Yıldız futbolcuyu geri mi çağırdılar!
Türk oyuncuların Bundesliga'daki şanssızlığı
Vida'ya sürpriz talip
Halil Altıntop, Bayern Münih'te görev alacak
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
'3 Temmuz 2011' atışması!
Atalanta'dan flaş seri! 7'de 7 yaptılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum