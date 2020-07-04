SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim’den Onyekuru paylaşımı

Fatih Terim’den Onyekuru paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.

Fatih Terim’den Onyekuru paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco’nun geri çağırdığı Onyekuru’ya sosyal medya hesabından veda etti.

Deneyimli çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncuyla birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, İngilizce olarak da, “Seni özleyeceğim oğlum” notunu paylaştı.

onyekuru terim


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kesin talimat: Toplayın götürün

F.Bahçe'nin yeni Alex'ini açıkladı

F.Bahçe'nin yeni Alex'ini açıkladı

Arda Turan, Florya'ya geri dönüyor

Arda Turan, Florya'ya geri dönüyor

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu

F.Bahçe'nin yeni koçu belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim’den Onyekuru paylaşımı

Fatih Terim’den yıldız futbolcuya veda mesajı!

Onyekuru Galatasaray'dan resmen ayrıldı

G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!

Kaan Ayhan'ın 3 yıl önce Galatasaray'la anlaştığı ortaya çıktı

G.Saray'la 3 yıl önce anlaşmış!

Fatih Terim mucize için kolları sıvadı

Fatih Terim mucize için kolları sıvadı

Arda Turan'la anlaşma tamam! Florya'ya dönüyor...

Arda Turan, Florya'ya geri dönüyor

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

Fatih Terim’in Trabzonspor maçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.