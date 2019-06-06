Fatih Terim'den 'şampiyonluk' vurgulu bayram mesajı

Mesajında sarı-kırmızılı takımın ligde elde ettiği 22. şampiyonluğa vurgu yapan Terim, "Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray. Tekrar iyi bayramlar" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ramazan Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında 'şampiyonluk' hatırlatmasında da bulundu. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de bu sezon elde ettiği 22. şampiyonluğa değinen deneyimli çalıştırıcı, paylaşımına şu notu düştü:
"Unutmadan, unutturmadan, daha yüksek sesle Şampiyon Galatasaray... Tekrar iyi bayramlar.
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