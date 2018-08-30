SPOR

Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 07:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'da forvet transferinin 1'de kalması durumunda sarı-kırmızılıların savunmaya da bir futbolcu alabileceği belirtildi.

Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda stoper transferinden vazgeçilmiş ve iki forvet alınmasına karar verilmişti. Ancak teknik ekibin yeni bir değerlendirme yapabileceği ve defansa takviye yapabileceği öğrenildi. Forvet transferinin 1'de kalması durumunda sarı-kırmızılıların savunmaya da bir futbolcu alabileceği belirtildi. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Milan'dan Zapata ile söz kesmiş ama Gomis'in ayrılığının ardından bu işi beklemeye almıştı. (MİLLİYET)

PARTNERParmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!Parmağınızı böyle bantlarsanız... Bu bilgi hayatınızı çok kolaylaştıracak!
Badou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktıBadou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim milan zapata gomis

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

Şenol Güneş: Orkan Çınar transfer görüşmesi yapacak!

Şenol Güneş: Orkan Çınar transfer görüşmesi yapacak!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Badou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

Badou Ndiaye Galatasaray'la ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

Alexandre Pato kimdir, kaç yaşında? Brezilyalı forvet Galatasaray’a mı transfer olacak?

Alexandre Pato kimdir, kaç yaşında? Brezilyalı forvet Galatasaray’a mı transfer olacak?

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.