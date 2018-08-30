Fatih Terim'den savunma için yeni karar!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda stoper transferinden vazgeçilmiş ve iki forvet alınmasına karar verilmişti. Ancak teknik ekibin yeni bir değerlendirme yapabileceği ve defansa takviye yapabileceği öğrenildi. Forvet transferinin 1'de kalması durumunda sarı-kırmızılıların savunmaya da bir futbolcu alabileceği belirtildi. Galatasaray geçtiğimiz günlerde Milan'dan Zapata ile söz kesmiş ama Gomis'in ayrılığının ardından bu işi beklemeye almıştı. (MİLLİYET)
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