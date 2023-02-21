Fatih Terim'den sessiz sedasız yardım! Selçuk İnan ile birlikte forma bağışladılar...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'dı. Yıkılan binaların ardından yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmişti. Spor camiasını da derinden etkileyen felaket sonrası kulüpler yaralarını sarmaya çalışıyordu.

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U-18 takımının oyuncusu Burak Duraltı, enkaz altında kalarak hayata gözlerini yummuştu.

Kayıplarıyla yasa boğulan camiaya Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Selçuk İnan'dan destek geldi.

İskenderunspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Terim ve Selçuk İnan'ın yardımcı olmak amacıyla kulübe imzalı forma bağışladıkları açıklandı.

TFF 2. Lig kulübü, başlangıç tutarı 20 bin TL olacak şekilde formanın açık artırmaya çıkarıldığını duyurdu.





