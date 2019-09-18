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Fatih Terim'den 'sicil' cevabı! 'Kimin ne dediğine bakacağız, değerse cevap vereceğiz'

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmak istediklerini ancak deplasmanda kaybetmemelerinin önemli olduğunu belirten Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına da cevap verdi.

Fatih Terim'den 'sicil' cevabı! 'Kimin ne dediğine bakacağız, değerse cevap vereceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine de açıklama yaptı.

Fatih Terim, Ali Koç'un sözlerine "Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım. Sicilin parayla reklamla, nüfusla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeylere, gerekirse cevap veririz" diyerek yanıt verdi.

"DEPLASMANDA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ"

Her geçen gün daha iyi olacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Muhakkak ki kazanmak isterdik. Keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımız sinyalini verdi takım. Birbirleriyle ikinci maçları. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'dan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. O bölümde bir hayli etkin olduk. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli. Rakibimizle kendi evimizde oynayacağız. Her geçen gün daha iyi olacağız" dedi.

"50 BİN SEYİRCİYLE BERABER KOLAY DEĞİL"

İlginç bir grup olacağı düşüncesini yineleyen Terim, "Seyircimizle beraber, orada (Türk Telekom Stadyumu) çok önemli işlere imza attık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçelerle iki takım gelecek. İlginç olacağını söylüyorum bu grubun. İlginç olması için bizim de bir şeyler üretmemiz lazım. Favori olarak kağıt üstünde bir şeyler söyleyebiliriz ama 50 bin seyirciyle beraber orası kolay değil. Zevkli maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray fatih terim ali koç Sicil Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya bu ali koç kafayı fatih terimle bozmuş üç haftadır konuşmuyor alanyaya yenildi hiç alakası yokken yine gündem değiştirmek için fatih terimi kullanıyor git kendi işine bak
zaten orada olamadıkları için bunlar bide sanki senin mevkidaşın mı kale alıyorsun herkes nevkidaşıyla muhatap olsun tekderdi seninle seni konuşturmak ceza alman bunlardan besleniyorlar yenildiklerindede kural hatası bahanesinden besleniyorlar bak şu konuşana deyip geçin
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