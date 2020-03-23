Fatih Terim'den sonra Hasan Şaş, Ümit Davala ve Galatasaraylı bir oyuncuda koronavirüs tespit edildi mi?

Fatih Altaylı'nın iddiasına göre Galatasaray'da Fatih Terim'in koronavirüs haberinden sonra Hasan Şaş, Ümit Davala ve bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi.

DHA'NIN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktığı açıklandı. Bu konu hakkında Galatasaray kulübünden bir açıklama bekleniyor.

LEVENT ŞAHİN'İN TESTİ AÇIKLANDI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin’in korona virüs testi negatif çıktı.

